Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kollision zwischen zwei Motorräder - ein Schwerverletzter

Sulzbach an der Murr (ots)

Ein 19jähriger Yamaha-Fahrer fuhr am Samstag gegen 14.40 Uhr aus einem Waldweg zwischen Sulzbach und Berwinkel auf die B14 in Richtung Sulzbach nach links ein. Hierbei übersah er einen aus Richtung Sulzbach kommenden ebenfalls 19jährigen Suzuki-Fahrer. Dieser versuchte nach links auszuweichen, touchierte jedoch noch die Yamaha, kam zu Fall und rutschte mitsamt Motorrad in den Graben. Der 19jährige Suzuki-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an der Yamaha beläuft sich auf ca. 1000 Euro, der an der Suzuki ca. 2500 Euro.

