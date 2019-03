Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahrlässige Brandstiftung

Fellbach (ots)

Am Samstag gegen 12 Uhr gerieten mehrere Gegenstände auf einem Balkon in der Christofstraße in Brand. Bevor der Brand bemerkt wurde, griff er im weiteren Verlauf auf den darüberliegenden Balkon über. Außer diversen Gegenstände wurde die Gebäudefassade durch Ruß und durch die große Hitze das Glas einer Balkontüre beschädigt. Die Feuerwehr Fellbach war schnell mit drei Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand auch schnell im Griff. Um eventuell versteckte Glutnester aufzuspüren wurde die Fassade an mehreren Stellen geöffnet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

