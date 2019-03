Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mercedes zerkratzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Der 54jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Freitag, gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Hochschule in Aalen, in der Ludwigstraße, abgestellt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr wieder zu seinem Mercedes kam, musste er feststellen, dass der komplette Kofferraum massiv zerkratzt war. Da es sich um eine aufwendige Speziallackierung an dem hochwertigen Mercedes E400 handelt, beläuft sich der Schaden auf mindestens 5000 Euro. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können.

