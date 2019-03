Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weitere fünf Pkw in Aalen zerkratzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Wie bereits heute berichtet, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein hochwertiger Mercedes in der Ludwigstraße zerkratzt. Inzwischen wurden weitere mindestens fünf Pkw bekannt, die ebenfalls beschädigt wurden. Diese fünf Pkw standen in der Friedrich-Schwarz-Straße und wurden ebenfalls an der Lackierung und an den Seitenscheiben zerkratzt. Auch hier beläuft sich der Schaden auf ca. 5000 Euro. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Danach dürfte es sich um einen betrunken wirkenden, trokelnden jungen Mann mit Kapuzenjacke und weißen Schuhen gehandelt haben. Die Polizei in Aalen, Tel. 07361/ 5240, sucht Zeugen.

