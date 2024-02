Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholbedingter Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Ein 19-jähriger Deutscher fuhr am Samstag gegen 13 Uhr von der BAB19 an der Anschlussstelle Güstrow/Teterow ab und wollte nach links auf die B104 in Fahrtrichtung Teterow abbiegen. Nachdem er nach einem kurzem Anfahren wieder verkehrsbedingt an der Haltelinie zum Stehen kam, bemerkte der hinter ihm fahrende 52-jährige Fahrzeugführer eines Mazda das Abbremsen nicht rechtzeitig und stieß trotz Ausweichmanöver mit dem Audi zusammen. Dabei entstand Sachschaden bei beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 2500EUR. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der 52-jährige Deutsche vom Unfallort, konnte jedoch kurz darauf, samt unfallverursachendem Fahrzeug, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er schnell zur Toilette musste und daher den Unfallort verließ. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,25 Promille ergab. Im Anschluss wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutprobenentnahme im DRK-Krankenhaus Teterow durchgeführt. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht gefertigt.

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Güstrow 13 Fahrzeugführer (darunter sechs Fahrradfahrer) festgestellt, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke bzw. berauschender Mittel ein Fahrzeug führten. Zudem war ein weiterer Verkehrsteilnehmer gar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen die Verkehrssünder wurden dementsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen eingeleitet.

Im ganzen Monat Februar werden landesweit themenorientierte Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit den Schwerpunkten Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr durchgeführt.

