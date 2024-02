Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Bützow

Güstrow/ Bützow (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Bützow. Eine 31-jährige Deutsche befuhr mit ihrem Ford die K7 aus Peetsch kommend in Fahrtrichtung Rühn. Als sie den Kreuzungsbereich zur L142 in Fahrtrichtung Rühn querte, übersah sie einen von rechts aus Richtung Bützow kommenden, vorfahrtberechtigten Mitsubishi und stieß mit diesem zusammen. Im Anschluss kam die 31-Jährige im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 58-jährige deutsche Fahrerin des Mitsubishi wurden zur medizinischen Untersuchung und Behandlung in die Warnowklinik nach Bützow verbracht. Im Anschluss konnte die 31-Jährige die Klinik unverletzt und die 58-Jährige leicht verletzt verlassen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Zeit der Bergung der PKW kam es zur kurzeitigen Vollsperrung. Die Freiwillige Feuerwehr Zernin war mit drei Kameraden an der Unfallstelle und bereinigte die Fahrbahn. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell