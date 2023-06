POL-LWL: Polizei stellte zwei alkoholisierte Autofahrer auf der BAB 24 fest

Boizenburg (ots) - In Lüttenmark bei Boizenburg ist am Mittwochnachmittag beim Brand eines Baggers ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro entstanden. Der betreffende Bagger war auf einem Traktorgespann verladen, als es plötzlich während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung an der Arbeitsmaschine kam. Der Traktorfahrer koppelte geistesgegenwärtig den Anhänger ab und brachte sich und die Zugmaschine ...

