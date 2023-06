Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Autofahrerin schwer verletzt

Dobin am See (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 102 bei Neu Schlagsdorf ist am späten Dienstagvormittag eine 53-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug in weiterer Folge gegen einen Baum. Die schwer verletzte Autofahrerin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell