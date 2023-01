Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geldbörsen und Handy aus Sportumkleide entwendet

Brüel (ots)

Am Freitagabend haben unbekannte Täter aus einer Sportumkleide der Turnhalle in Brüel mehrere Geldbörsen und ein Handy gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge gelangten die Täter durch die nicht verschlossene Haupteingangstür in die Sporthalle und durchsuchten in einer Umkleidekabine sämtliche Kleidungsstücke. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Insgesamt erbeuteten die Diebe mehrere Hundert Euro Bargeld und ein Handy, welches jedoch kurze Zeit später mit Hilfe einer Ortungs-App aufgefunden werden konnte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Smartphone und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, welcher sich in der Straße "Vogelstangenberg" ereignet hat.

