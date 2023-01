Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand an einem Einfamilienhaus in Dümmer - Ursache technischer Defekt

Dümmer (ots)

In einer Wohnanlage am Dümmer See sind am Sonntagnachmittag der Anbau und die angrenzende Holzterrasse eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Eine Spaziergängerin hatte zuvor den Brand bemerkt und die Rettungsleitstelle informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus verhindern. Dennoch ist das Wohnhaus, dessen Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause waren, auf Grund von Rußablagerungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit nicht bewohnbar. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Angaben der Feuerwehr zu Folge hat ein technischer Defekt den Brand verursacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell