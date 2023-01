Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiter aus und prellten Frau um fast 10.000 Euro

Lübz (ots)

In Lübz haben am Mittwochnachmittag Telefonbetrüger eine 34-Jährige Frau um fast 10.000 Euro geprellt. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte die Lübzerin einen Anruf von angeblichen Bankmitarbeitern erhalten, die ihr mitteilten, dass ihr TAN-Generator ein Update benötige und sie hierfür einige Anweisungen befolgen müsse. Diesen Anweisungen, des mit ausländischen Akzent sprechenden Betrügers, kam die 34-Jährige nach und gab daraufhin eine vom Gerät angezeigte TAN in den Generator ein. Am nächsten Tag erhielt die Frau einen Anruf von ihrer Hausbank, da es zu ungewöhnlichen Abbuchungen auf ihrem Konto kam und es daraufhin von der Bank gesperrt wurde. Wie sich herausstellte wurden am Vortag über 40 unberechtigte Abbuchungen mit einem Gesamtbetrag von knapp 10.000 Euro von ihrem Konto getätigt. Die Polizei, die jetzt wegen Betruges ermittelt, warnt vor solchen betrügerischen Anrufen. Derartige telefonische Verfahrensweisen werden durch Bankmitarbeiter nicht vorgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell