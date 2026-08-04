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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Landfriedensbruch und mehrere Straftaten durch Teilnehmer einer privaten Feier in Gültz

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 03.08.2026 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften in der Ortschaft Gültz bei Altentreptow. Durch einen Hinweisgeber wurden Sachbeschädigungen an dem Sportlerheim des Ortes gemeldet, welches für eine Privatveranstaltung vermietet war. Aufgrund der ca. 40 Personen vor Ort wurden mehrere Streifenwagen aus den umliegenden Polizeirevieren zum Einsatz gebracht. Vor Ort bestätigte sich den eingesetzten Kräften die Erstmeldung. Das Sportlerheim sowie das Gelände wies massive Beschädigungen in Form von Graffiti und zerstörtem Mobiliar auf. Es entstand nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Mehrere Personen flüchteten beim Eintreffen der Polizei vom Tatort. Ein 16-jähriger Beschuldigter konnte nach ersten Befragungen noch am Tatort festgestellt werden, dieser versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, leistete Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Weiterhin kam es zu einem tätlichen Angriff des Beschuldigten auf die Polizisten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Beschuldigte stark alkoholisiert ist, wurde ein Rettungswagen angefordert. Nach ambulanter Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte an einen Berechtigten übergeben. Mindestens zwei weitere minderjährige Tatverdächtige konnten namentlich bekannt gemacht werden. Bei den weiterhin anwesenden Personen und Zeugen wurden Identitäten festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Im Nachgang des Einsatzes wurde eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Gemeindeeigentum in der Ortschaft Gültz aufgenommen. Im Zuge der Abarbeitung kam es durch einen Erziehungsberechtigten eines Tatverdächtigen zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten.

Während des gesamten Einsatzes wurden keine Personen verletzt. Es wurden Strafanzeigen u.a. wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Widerstand gegen und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung aufgenommen. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter 03994 2310, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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