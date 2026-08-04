Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B108 zwischen Baumgarten und Marxhagen

Waren (LK MSE) (ots)

Am 03.08.2026, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B108, zwischen Baumgarten und Marxhagen, etwa 1000 Meter vor der Abfahrt in Richtung Sommerstorf, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren drei junge, deutsche Männer im Alter von 19, 19, und 18 Jahren hintereinander auf ihren Kleinkrafträdern in Richtung Marxhagen. Aufgrund von Unachtsamkeit geriet der hintere 18-jährige Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit dem vorausfahrenden 19-jährigen Mopedfahrer. In der Folge stürzten beide zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzogen. Nach kurzer ambulanter Behandlung wurden die Verunfallten zur weiteren medizinischen Begutachtung durch zwei Rettungswagen in das Krankenhaus nach Waren verbracht. Eines der Kleinkrafträder war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Krafträdern wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

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