Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B198 in der Ortschaft Mirow

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, um 18:35 Uhr ereignete sich auf der B198 (Strelitzer Straße) in der Ortschaft Mirow ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sach- und leichten Personenschaden. Aus Richtung der Ortschaft Rechlin kommend befuhren der 70-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Touareg, die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford Mondeo und der 69-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW ID5 in der benannten Reihenfolge hintereinander die B198 in Fahrtrichtung Wesenberg. In der Ortschaft Mirow kam der vorausfahrende Pkw VW Touareg aufgrund eines rechtsseitig am Fahrbahnrand parkenden Pkw und dem im Gegenverkehr befindlich, bevorrechtigten 36-jährigen Fahrzeugführers eines Fahrzeuggespannes, bestehend aus einem Traktor mit landwirtschaftlichen Anhänger, verkehrsbedingt zum Stehen. Die nachfolgende Fahrzeugführerin des Pkw Ford kam folglich ebenfalls verkehrsbedingt zum Stehen. Der dahinter befindliche Fahrzeugführer des Pkw VW ID5 nahm infolge von Unaufmerksamkeit die vor ihm stehende Fahrzeugkolonne zu spät wahr und fuhr in der weiteren Folge auf den Pkw Ford Mondeo auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Ford zunächst auf den vor ihm befindlichen Pkw VW Touareg aufgeschoben und stieß anschließend mit einer rechtsseitig auf dem Gehweg befindlichen Straßenlaterne zusammen. Der Pkw Touareg wurde wiederum durch den Zusammenstoß nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geschoben und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen Traktor mit Anhänger zusammen.

Die 35-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Ford wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt, konnte jedoch nach medizinischer Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort verbleiben. Durch das Unfallgeschehen entstand ein hoher Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 50.000 Euro an vier Kraftfahrzeugen sowie der Straßenlaterne. Die drei verunfallten Pkw waren vor Ort nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die freiwillige Feuerwehr Mirow war mit zwei Fahrzeugen und sechs Kameraden im Einsatz. Die B198 wurde in der Ortschaft Mirow für etwa eine Stunde voll gesperrt. Alle vier Unfallbeteiligte waren deutsche Staatsbürger.

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