PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B198 in der Ortschaft Mirow

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, um 18:35 Uhr ereignete sich auf der B198 (Strelitzer Straße) in der Ortschaft Mirow ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sach- und leichten Personenschaden. Aus Richtung der Ortschaft Rechlin kommend befuhren der 70-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Touareg, die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford Mondeo und der 69-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW ID5 in der benannten Reihenfolge hintereinander die B198 in Fahrtrichtung Wesenberg. In der Ortschaft Mirow kam der vorausfahrende Pkw VW Touareg aufgrund eines rechtsseitig am Fahrbahnrand parkenden Pkw und dem im Gegenverkehr befindlich, bevorrechtigten 36-jährigen Fahrzeugführers eines Fahrzeuggespannes, bestehend aus einem Traktor mit landwirtschaftlichen Anhänger, verkehrsbedingt zum Stehen. Die nachfolgende Fahrzeugführerin des Pkw Ford kam folglich ebenfalls verkehrsbedingt zum Stehen. Der dahinter befindliche Fahrzeugführer des Pkw VW ID5 nahm infolge von Unaufmerksamkeit die vor ihm stehende Fahrzeugkolonne zu spät wahr und fuhr in der weiteren Folge auf den Pkw Ford Mondeo auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Ford zunächst auf den vor ihm befindlichen Pkw VW Touareg aufgeschoben und stieß anschließend mit einer rechtsseitig auf dem Gehweg befindlichen Straßenlaterne zusammen. Der Pkw Touareg wurde wiederum durch den Zusammenstoß nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geschoben und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen Traktor mit Anhänger zusammen.

Die 35-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Ford wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt, konnte jedoch nach medizinischer Versorgung durch einen Rettungswagen vor Ort verbleiben. Durch das Unfallgeschehen entstand ein hoher Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 50.000 Euro an vier Kraftfahrzeugen sowie der Straßenlaterne. Die drei verunfallten Pkw waren vor Ort nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die freiwillige Feuerwehr Mirow war mit zwei Fahrzeugen und sechs Kameraden im Einsatz. Die B198 wurde in der Ortschaft Mirow für etwa eine Stunde voll gesperrt. Alle vier Unfallbeteiligte waren deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 00:33

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B108 zwischen Baumgarten und Marxhagen

    Waren (LK MSE) (ots) - Am 03.08.2026, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B108, zwischen Baumgarten und Marxhagen, etwa 1000 Meter vor der Abfahrt in Richtung Sommerstorf, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren drei junge, deutsche Männer im Alter von 19, 19, und 18 Jahren hintereinander auf ihren Kleinkrafträdern in ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 21:57

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 03.08.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B196 in der Ortschaft Baabe zu einem schweren Verkehrsunfall. Es kollidierten zwei PKW miteinander, wodurch insgesamt sechs Personen leicht- und eine Person schwerverletzt wurden. Unter den Leichtverletzten sind drei Kinder. Die schwerverletzte Person war bis zum Eintreffen der Feuerwehr im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch diese befreit werden. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 21:38

    POL-NB: Lichtzeichenanlage nach Kollision außer Betrieb

    Stralsund (LK VR) (ots) - In Stralsund kam es am 03.08.26, gegen 17.30 Uhr im Stadtteil Tribseer zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger deutscher Unfallbeteiligter befuhr mit seinem Transporter samt Anhänger den Grünhufer Bogen in Stralsund in Fahrtrichtung Rostocker Chaussee. Er wollte nach links auf die Rostocker Chaussee in Richtung Rostock abbiegen. Dabei klappte ein Seitenteil an der rechten Seite des Anhängers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren