PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Witterungsbedingte Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Unwetterlage führt zu Verkehrsbehinderungen und Sachschäden

Neubrandenburg (ots)

In den Abendstunden des 30.07.2026 sorgte die angekündigte 
Unwetterlage für ein erhöhtes Einsatzaufkommen im gesamten 
Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. In der 
Zeit von ca. 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr registrierte die Polizei gut 20 
witterungsbedingte Einsätze. Hauptursache waren umgestürzte Bäume und
herabgefallene Äste, welche die Fahrbahnen blockierten. Zudem 
ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. Ein regionaler Schwerpunkt 
der Sturmlage zeichnete sich dabei im Landkreis Vorpommern-Rügen ab. 
Ausgewählte Vorfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen:
L 21 (Dierhagen - Klockenhagen): Ein 63-jähriger deutscher Fahrer 
kollidierte mit einem auf die Straße gestürzten Ast. Der Ast wurde 
anschließend gegen den nachfolgenden Dacia eines 74-jährigen 
deutschen Fahrers geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von rund 
15.000 Euro.
L 23 (Bad Sülze - Kavelsdorf): Ein 68-jähriger deutscher Autofahrer 
stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen herabfallenden Ast. Der 
Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.
L 191 (Bereich Marlow): Auch hier führte ein herabstürzender Ast zu 
einem Unfall. Eine 55-jährige deutsche Mazda-Fahrerin blieb 
glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca.
10.000 Euro.

Auch in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald kam es zu einigen polizeilichen Einsätzen und witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit geringfügigen Sachschäden. Nach derzeitigem Kenntnisstand forderte das Unwetter keine Verletzten. Es blieb bei reinen Sachschäden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 22:44

    POL-NB: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Neubrandenburg

    Neubrandenburg (ots) - Am Nachmittag des heutigen Donnerstags (30.07.2026) kam es in der Neubrandenburger Traberallee zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 16:00 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein. Da Zeugen zudem ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 20:03

    POL-NB: Frontalkollision auf Rügen - Zwei Radfahrer in Göhren schwer verletzt (LK V-R)

    Göhren (Insel Rügen) (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Göhren wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen ereignete sich der Unfall gegen 16:10 Uhr. Ein 18-jähriger deutscher Radfahrer und eine 29-jährige polnische Fahrradfahrerin befuhren die Bahnhofstraße ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 08:01

    POL-NB: Nachmeldung: Schuppenbrand in Sehlen verletzt Einsatzkräfte

    Sehlen / Rügen (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (29. Juli 2026) über einen Schuppenbrand in Sehlen informiert. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6323778. Der Brand konnte nach etwa zwei Stunden durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzten sich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr. Drei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren