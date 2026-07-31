Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Witterungsbedingte Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Unwetterlage führt zu Verkehrsbehinderungen und Sachschäden

Neubrandenburg (ots)

In den Abendstunden des 30.07.2026 sorgte die angekündigte Unwetterlage für ein erhöhtes Einsatzaufkommen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. In der Zeit von ca. 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr registrierte die Polizei gut 20 witterungsbedingte Einsätze. Hauptursache waren umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, welche die Fahrbahnen blockierten. Zudem ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle. Ein regionaler Schwerpunkt der Sturmlage zeichnete sich dabei im Landkreis Vorpommern-Rügen ab. Ausgewählte Vorfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen: L 21 (Dierhagen - Klockenhagen): Ein 63-jähriger deutscher Fahrer kollidierte mit einem auf die Straße gestürzten Ast. Der Ast wurde anschließend gegen den nachfolgenden Dacia eines 74-jährigen deutschen Fahrers geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. L 23 (Bad Sülze - Kavelsdorf): Ein 68-jähriger deutscher Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen herabfallenden Ast. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. L 191 (Bereich Marlow): Auch hier führte ein herabstürzender Ast zu einem Unfall. Eine 55-jährige deutsche Mazda-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Auch in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald kam es zu einigen polizeilichen Einsätzen und witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit geringfügigen Sachschäden. Nach derzeitigem Kenntnisstand forderte das Unwetter keine Verletzten. Es blieb bei reinen Sachschäden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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