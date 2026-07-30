Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des heutigen Donnerstags (30.07.2026) kam es in der Neubrandenburger Traberallee zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 16:00 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein. Da Zeugen zudem berichteten, dass ein Messer mitgeführt werde, eilten sofort mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 30-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Er wies eine Schnittverletzung am Arm auf. Der bereits alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann medizinisch, bevor er mit leichten Verletzungen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht wurde. Im Zuge der ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Polizisten einen weiteren Beteiligten fest. Es handelt sich um einen 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Dieser blieb unverletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging der körperlichen Attacke ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern voraus. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Spurensuche und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst (KDD) Neubrandenburg zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall im Bereich der Traberallee beobachtet haben und bisher noch nicht von den Beamten befragt wurden, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 / 5582-5224, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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