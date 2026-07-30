Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Schuppenbrand in Sehlen verletzt Einsatzkräfte

Sehlen / Rügen (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (29. Juli 2026) über einen Schuppenbrand in Sehlen informiert. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6323778.

Der Brand konnte nach etwa zwei Stunden durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzten sich vier Einsatzkräfte der Feuerwehr. Drei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler kamen zur Untersuchung des Brandortes zum Einsatz. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird ein technischer Defekt als Ursache für den Brand angenommen.

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