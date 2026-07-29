Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schuppenbrand in Sehlen verletzt Einsatzkräfte

Sehlen / Rügen (ots)

Die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen informierte die Polizei am heutigen Mittwoch, dem 29. Juli 2026, um 13:20 Uhr über einen Brand in der Dorfstraße in Sehlen.

Nach ersten Erkenntnissen geriet dort ein Schuppen in Brand. Während des Brandgeschehens kam es offenbar zur Explosion einer Gasflasche. Dabei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Einsatzkräfte wurden offenbar im Rahmen der Brandbekämpfung verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind weiterhin im Einsatz.

Zu den weiteren Verletzungen, zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

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