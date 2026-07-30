Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 35 bei Neddemin - Motorradfahrer schwer verletzt (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 25.07.2026 ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 35 zwischen Neddemin und Neubrandenburg, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6321404. Am 29. Juli 2026 verstarb der Motorradfahrer nun in Folge seiner schweren Verletzungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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