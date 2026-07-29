Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Motorradfahrer schwerverletzt

Burg Stargard (LK MSE) (ots)

Am 29.07.2026 gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf der L331 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Motorrades Suzuki, die L331 aus Richtung Burg Stargard kommend in Richtung Teschendorf. Der Motorradfahrer setzte zum Überholen von zwei vorausfahrenden Pkw an, der sich vor dem Motorrad befindliche 26-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Fords wollte ebenfalls den vorausfahrenden Pkw überholen. Hierbei übersah er den sich bereits im Überholvorgang befindlichen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Motorradfahrer kollidierte zudem mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Zur Unterstützung der Ermittlungen zur Unfallursache kam ein DEKRA-Gutachter am Unfallort zum Einsatz. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die L331 für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt.

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