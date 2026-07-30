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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Badeunfall in Friedland (LK MSE)

Friedland (ots)

Am Nachmittag des 29.07.2026 gegen 17:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserrettung und Polizei zu einem Badeunfall am Mühlenteich in Friedland alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen begab sich ein 18-jähriger Deutscher zum Schwimmen ins Wasser. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der junge Mann im Wasser in Not und ging kurz darauf unter. Zeugen konnten den Schwimmer anschließend nicht mehr an der Wasseroberfläche sichten. Unmittelbar nach Eingang des Notrufs wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Neben Einsatzkräften an Land kamen auch zwei Hubschrauber, Drohnen, Rettungsboote sowie Taucher zum Einsatz. Der Vermisste konnte nach intensiver Suche durch die Taucher unter Wasser aufgefunden werden. Anschließend wurde die Person durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Schwimmers feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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