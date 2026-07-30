Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Badeunfall in Friedland (LK MSE)

Friedland (ots)

Am Nachmittag des 29.07.2026 gegen 17:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserrettung und Polizei zu einem Badeunfall am Mühlenteich in Friedland alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen begab sich ein 18-jähriger Deutscher zum Schwimmen ins Wasser. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der junge Mann im Wasser in Not und ging kurz darauf unter. Zeugen konnten den Schwimmer anschließend nicht mehr an der Wasseroberfläche sichten. Unmittelbar nach Eingang des Notrufs wurden umfangreiche Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Neben Einsatzkräften an Land kamen auch zwei Hubschrauber, Drohnen, Rettungsboote sowie Taucher zum Einsatz. Der Vermisste konnte nach intensiver Suche durch die Taucher unter Wasser aufgefunden werden. Anschließend wurde die Person durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Schwimmers feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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