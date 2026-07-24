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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfälle in Neubrandenburg führen zu verletzten Personen

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen Tag, 23.07.2026, ereigneten sich gleich zwei Unfälle, bei welchen sich mehrere Personen leichte Verletzungen zuzogen.

Gegen 12:50 Uhr befuhr ein Pkw die Demminer Straße in Richtung Stadtausgang. Hinter dem Fahrzeug fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen brachte die 39-jährige Fahrerin des Pkw ihr Fahrzeug an der Ampel der Kreuzung zur Usedomer Straße/ Ponyweg zum Stehen. Dies bemerkte der 54-Jährige zu spät, wodurch er auf den Pkw auffuhr.

Durch den Unfall zogen sich die beiden Fahrer sowie die 15-jährige Beifahrerin der 39-Jährigen leichte Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr in der Neubrandenburger Lindenstraße.

Zwei 16-Jährige befuhren mit ihren Mopeds die Lindenstraße nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Kirschenallee, als ein 70-Jähriger zeitgleich mit seinem Pkw von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Lindenstraß einfahren wollte.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Rentner die beiden Mopedfahrer, woraufhin er mit einem der Krafträder kollidierte. Der zweite Jugendliche kam jedoch ebenfalls zum Sturz, als er versuchte dem Unfallgeschehen vor ihm auszuweichen.

Die beiden Jugendlichen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 20.500 Euro. Der Pkw war zudem nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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