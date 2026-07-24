Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Hinweise nach Traktordiebstahl

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Bartmannshagen (ots)

Im Zeitraum vom gestrigen Donnerstag (23. Juli 2026), 18:00 Uhr, bis zum heutigen Freitag (24. Juli 2026), 06:25 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Traktor der Marke Fendt samt Anhänger in Bartmannshagen entwendet. Das Gespann war auf einem Plattenweg hinter dem Krankenhaus abgestellt.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen HULCO-Dreiachsanhänger, auf dem sich zudem verschiedene Anbaugeräte befanden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer im Tatzeitraum im Bereich des Plattenwegs hinter dem Krankenhaus in Bartmannshagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Traktors geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen, ob der Traktor samt Anhänger möglicherweise auf einen Trailer verladen wurde oder ob ein entsprechend beladener Trailer im Bereich Bartmannshagen oder auf den umliegenden Straßen aufgefallen ist.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis: Im Rahmen der Sachfahndung wird dieser Pressemitteilung ein Foto des entwendeten Traktors beigefügt.

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