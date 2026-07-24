Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung auf den Wallensteintagen

Stralsund (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 23. Juli 2026, wurde die Polizei gegen 22:15 Uhr in die Hafenstraße in Stralsund gerufen. Anlass war der Verdacht einer Nötigung im Bereich der dort stattfindenden Wallensteintage.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besuchte ein 31-jähriger deutscher Mann einen Toilettencontainer. Eine Mitarbeiterin soll ihn aufgefordert haben, für die Nutzung ein Entgelt in Höhe von 50 Cent zu entrichten. Der Mann habe daraufhin um die Aushändigung einer Quittung gebeten. Da ihm diese nach seinen Angaben nicht habe ausgehändigt werden können, habe er den Toilettencontainer zunächst verlassen, ohne das Nutzungsentgelt zu entrichten.

Bei einem späteren erneuten Toilettenbesuch sei der 31-Jährige erneut zur Zahlung aufgefordert worden und habe wieder um eine Quittung gebeten. Im weiteren Verlauf soll die Mitarbeiterin den Sicherheitsdienst hinzugezogen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 33-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den 31-Jährigen dann genötigt haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung übernommen.

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