Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kinder beraubt

Neubrandenburg (ots)

Gestern Nachmittag haben Kinder zwischen zehn und 13 Jahren in Neubrandenburg rund um das Gelände "An der Hochstraße" gegenüber von der Disco gespielt. Plötzlich sei eine Gruppe von mindestens vier männlichen und drei weiblichen Kindern und Jugendlichen aufgetaucht, von denen drei Jungen die spielenden Kinder unter Androhung von Schlägen um Geld erpresst haben sollen. Die geforderten Münzbeträge sowie eine Taschenlampe haben die drei Tatverdächtigen erbeutet, danach sei die gesamte Gruppe wieder gegangen.

Ereignet hat sich die räuberische Erpressung gegen 16.30 Uhr.

Zwei Tatverdächtige sollen junge Ukrainer im Alter zwischen 13 bis 15 Jahren sein. Der eine soll längere, lockige blonde Haare haben, etwa 1,70 Meter groß sein und einen roten Pulli sowie eine Baggy-Jeans getragen haben. Der andere soll etwa 1,60 Meter groß sein und soll einen weißen Pulli und eine lange Jogginghose getragen haben. Der dritte Tatverdächtige wird als südländischer Phänotyp beschrieben mit schwarzen Haaren, die als "Buzz Cut" geschnitten waren (also oben etwas längere Haare und rundherum an den Seiten und hinten alles kurz rasiert). Er soll etwa 1,55 Meter groß sein und wird auf 14 bis 16 Jahre alt geschätzt.

Wer Hinweise zu der Tat selbst hat oder Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

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