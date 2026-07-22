Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 3000 Quadratmeter Ödland und Kornfeld in Strasburg abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Strasburg (ots)

Am gestrigen Abend (21.07.2026) wurde der Polizei gegen 17:40 Uhr der Brand von Ödland sowie eines Weizenfeldes an der K65/ Schwarzenseer Straße in Strasburg mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brannten dabei 1.000 qm2 Ödland und ca. 2000 qm2 Weizen. Die Löscharbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Strasburg realisiert, die den Brand löschen konnte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder möglichen Tatverdächtigen im oben genannten Zeitraum machen können, werden gebeten sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-224 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

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