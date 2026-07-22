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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aggressiver Störer sorgt für Polizeieinsatz an Stralsunder Einkaufszentrum

Stralsund (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2026) gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz im Grünhufer Bogen in Stralsund gerufen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel dort ein 45-jähriger deutscher Mann im Bereich eines Einkaufszentrums durch sein aggressives Verhalten auf. Zuvor war ihm durch den Sicherheitsdienst des Geländes ein Hausverbot ausgesprochen worden, da er den Ablauf des Geschäftsbetriebes störte. Dem kam der Mann jedoch offensichtlich nicht nach und beleidigte weiterhin mehrere Personen.

Nach jetzigen Erkenntnissen erteilten die eingesetzten Polizeibeamten dem 45-Jährigen einen Platzverweis und waren dabei, diesen durchzusetzen. Im weiteren Verlauf schlug der Mann einen unbeteiligten Passanten. Anschließend flüchtete er zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann vorerst in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gegen den 45-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung sowie der Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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