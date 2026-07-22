Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tierischer Rettungseinsatz in Wolgast - Polizeibeamte retten vermissten Hund aus dem Hafenbecken

Wolgast (ots)

Ein glückliches Ende nahm am gestrigen Dienstagabend (21.07.2026) die Suche nach einem entlaufenen Hund in Wolgast. Durch das beherzte Eingreifen von drei Polizeibeamten aus dem örtlichen Revier konnte ein kleiner Shih Tzu Rüde vor dem Ertrinken bewahrt werden.

Der Hund war am Abend des 20. Juli von seiner Besitzerin als vermisst gemeldet worden. In der Folge riefen unter anderem die Tierrettung Vorpommern-Greifswald sowie der Tierhof Wolgast über die sozialen Medien dazu auf, die Augen offenzuhalten und im Stadtgebiet vorsichtig zu fahren. Der Ausreißer war seit den Morgenstunden des 21. Juli im Bereich der Heberlein-, Saar- und Bahnhofstraße sowie später an der Chausseestraße gesichtet worden, ließ sich jedoch von Passanten nicht einfangen.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Wolgast hatten die Suchaufrufe und das Foto des Vierbeiners in den sozialen Medien aufmerksam verfolgt und hielten während ihrer Streifenfahrten gezielt Ausschau. Gegen 18:50 Uhr entdeckte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Hund schließlich im Bereich der Kronwieckstraße. Als die Beamten sich dem Tier näherten, ergriff dieses die Flucht in Richtung Hafen. Dort spitzte sich die Situation dramatisch zu. Der Hund sprang von der Uferbegrenzung auf ein dort geankertes, unbesetztes Boot und von diesem direkt in das tiefe Wasser des Hafenbeckens. Aufgrund der hohen Kaimauern hatte das Tier keinerlei Möglichkeit, sich aus eigener Kraft an Land zu retten. Die eingesetzten Kräfte reagierten blitzschnell, stiegen ebenfalls auf das Boot und eine Beamtin zog den geschwächten Hund aus dem Wasser, sodass er zurück auf die Mole gebracht werden konnte. Dort wurde der Hund mittels Hundehalterung gesichert und bis zum Eintreffen der Mitarbeiter des Tierhofs Wolgast versorgt.

Nach seiner stundenlangen Exkursion quer durch die Ortschaft konnte der kleine Ausreißer noch am selben Abend wohlbehalten seinen glücklichen Besitzern übergeben werden.

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