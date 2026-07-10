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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Raub in Ueckermünde gesucht (LK V-G)

Ueckermünde (ots)

Am späten Abend des 09.07.2026 gegen 23:00 Uhr soll es in Ueckermünde im Bereich der Kastanienallee zu einer Raubstraftat gekommen sein. Mindestens drei Tatverdächtige sollen einem 23-.jährigen Deutschen eine Tasche mit Bargeld und weiteren Inhalt abgenommen haben. Dabei attackierten die Täter den Geschädigten zuvor mit Pfefferspray und bedrohten ihn mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Altes Bollwerk. Zu den Tatverdächtigen kann derzeit lediglich gesagt werden, dass diese männlich, ca. 20-30 Jahre alt, 175cm-185cm groß und dunkel gekleidet waren. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771- 82224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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