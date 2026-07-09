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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen PKW und Motorrad bei Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am 09.07.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 4 zwischen Wackerow und Dreizehnhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 72-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes-Benz die K4 in Richtung Dreizehnhausen. Auf Höhe des dortigen Golfplatzes wollte er nach links abbiegen. Dies bemerkte der dahinterfahrende 62-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades zu spät, setzte zum Überholen an und kollidierte in der Folge mit dem Heck des abbiegenden PKW. Der Fahrer des Motorrades und dessen 61-jährige deutsche Mitfahrerin wurden schwer verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Uniklinikum Greifswald verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,-EUR. Die K4 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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