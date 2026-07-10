Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Durch einen Wohnungsbrand im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald ist gestern Abend (09.07.2026) ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Eine 37-jährige Passantin bemerkte gegen 19:00 Uhr, dass Rauch aus dem Fenster einer Wohnung des Mehrfamilienhauses drang und informierte umgehend die Rettungsleitstelle. Außerdem warnte die umsichtige Frau die Anwohner des betreffenden Aufgangs. Die eingetroffenen Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald evakuierten das Gebäude und konnten durch die Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Wohnung und des Mehrfamilienhauses verhindern. Aktuellen Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

Die betreffende Wohnung ist aufgrund der Brandentwicklung nicht mehr bewohnbar. Auch die darunterliegende Wohnung ist durch das Löschwasser beschädigt worden, kann aber weiterhin genutzt werden. Alle anderen Mieter konnte nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen.

Aufgrund des Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei musste der Ernst-Thälmann-Ring zwischen dem Dubnaring sowie der Max-Born-Straße für etwa zwei Stunden gesperrt und über die Lise-Meitner-Straße geleitet werden.

Polizeikräfte haben vor Ort die ersten Ermittlungen eingeleitet und ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den 50-jährigen deutschen Wohnungsinhaber, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung befand, aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang wird zur Untersuchung der genauen Brandursache ein Brandursachenermittler im Laufe des Tages zum Einsatz kommen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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