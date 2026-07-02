PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Marlow (LK VR) (ots)

Am 02.07.2026 gegen 16:44 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 18 bei Wöpkendorf ein Verkehrsunfall. Hierbei geriet der deutsche, 76-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Alle Insassen des Pkw, neben dem Fahrer noch drei weitere weibliche Personen im Alter von 73, 12 und 11 Jahren, wurden verletzt, die 73-jährige Deutsche dabei schwer. Die vier Insassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Beräumung war die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 21:12

    POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

    Stavenhagen (LK MSE) (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 16:35 Uhr, befuhr die 52-jährige Deutsche mit ihrem PKW die Warener Straße in Stavenhagen aus Richtung Jürgenstorf. Hinter ihr fuhr der 45-jährige Deutsche mit seinem PKW. An der Einmündung zur B 104 musste die 52-Jährige verkehrsbedingt halten, was der 45-Jährige übersah und auf den vorderen PKW ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 20:56

    POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Fahrbahn über eine Stunde blockiert

    Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 21 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommende 41-jährige deutsche Hyundai-Fahrer befuhr die L 21 in Fahrtrichtung Wustrow und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links vom eigenen Fahrstreifen ab ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 19:42

    POL-NB: Polizei stellt alkoholisierten Busfahrer fest

    Anklam (LK VG) (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, wurde das Polizeihauptrevier Anklam um 15:40 Uhr über eine mögliche Trunkenheitsfahrt informiert. Bei dem Fahrzeugführer sollte es sich um einen Fahrer eines Schüler- und Linienbusses handeln, die Information dazu kam aus dem Umfeld des Fahrers. Die Polizeibeamten führten nach Feststellung des Fahrzeuges eine Verkehrskontrolle beim Fahrzeugführer durch und nahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren