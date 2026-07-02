Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Marlow (LK VR) (ots)

Am 02.07.2026 gegen 16:44 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 18 bei Wöpkendorf ein Verkehrsunfall. Hierbei geriet der deutsche, 76-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Alle Insassen des Pkw, neben dem Fahrer noch drei weitere weibliche Personen im Alter von 73, 12 und 11 Jahren, wurden verletzt, die 73-jährige Deutsche dabei schwer. Die vier Insassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Beräumung war die Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden vollgesperrt.

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