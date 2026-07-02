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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 16:35 Uhr, befuhr die 52-jährige Deutsche mit ihrem PKW die Warener Straße in Stavenhagen aus Richtung Jürgenstorf. Hinter ihr fuhr der 45-jährige Deutsche mit seinem PKW. An der Einmündung zur B 104 musste die 52-Jährige verkehrsbedingt halten, was der 45-Jährige übersah und auf den vorderen PKW auffuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000,- EUR, zu Personenschäden kam es nicht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten des Polizeireviers Malchin beim Unfallverursacher Alkoholgeruch auf. Eine durchgeführte Messung ergab einen Wert von 3,26 Promille. Dem 45-Jährigen wurde im Krankenhaus zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein in der Folge sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Gefährdung im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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