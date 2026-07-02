Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden - Fahrbahn über eine Stunde blockiert

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 21 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Der aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommende 41-jährige deutsche Hyundai-Fahrer befuhr die L 21 in Fahrtrichtung Wustrow und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links vom eigenen Fahrstreifen ab und geriet in den entgegenkommenden Verkehr. Die zwei entgegenkommenden, nacheinander fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge leiteten umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Das zweite landwirtschaftliche Fahrzeug der Kolonne zog einen Anhänger, dieser geriet beim Bremsen ins Schleudern und riss das Zugfahrzeug mit, so dass das Gespann quer auf der Straße zum Stehen kam und mit dem Pkw des Verursachers kollidierte. Das querstehende Landwirtschaftsgespann und der kollidierte Pkw blockierten in der Folge die komplette Fahrbahn.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 26.000 Euro, der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, zu Personenschäden kam es nicht.

Nachdem das landwirtschaftliche Fahrzeug samt Anhänger geborgen war, konnte die gesperrte Fahrbahn gegen 17:20 Uhr wieder freigegeben werden.

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