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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kellerbrand in Stralsund beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Stralsund (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen um 05:33 Uhr wurde die Polizei über den Brand einen Brand in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund informiert.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Kellers. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten mussten sieben Personen, darunter zwei Kinder, evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Alle Personen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen kommt ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder möglichen Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich an die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 289 00 über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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