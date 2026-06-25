Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Brand eines Transporters mit Anhänger im Industriegebiet von Greifswald
Greifswald (ots)
Am gestrigen Nachmittag (25.06.2026) gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Transporters mit Anhänger auf einem Industriegelände in der Straße Am Gorzberg in Greifswald gemeldet.
Die Feuerwehr übernahm die Löschmaßnahmen und konnte diese gegen 15:50 Uhr abschließen. Durch das Feuer wurden keine naheliegenden Gebäude beschädigt oder Personen verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten das Fahrzeug sowie der dazugehörige Anhänger aufgrund eines technischen Defektes in Vollbrand. Der Schaden beläuft sich auf 48.000 Euro.
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