Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Unfall bei Grimmen (LK V-R)

Grimmen (ots)

Am 24.06.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete zwischen Kaschow und Prützmannshagen auf der Kreisstraße 20 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Traktor und Anhänger die Kreisstraße 20 aus Richtung Kaschow in Richtung Prützmannshagen. Auf der schmalen Fahrbahn kam ihm ein 60-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW VW entgegen. Um ein Passieren zu ermöglichen, wich der Traktorfahrer nach rechts aus, wobei er zwei Straßenbäume streifte. Als der VW-Fahrer dies bemerkte, lenkte auch er seinem PKW nach rechts und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Straßenbaum. Dabei verletzte er sich leicht und wurde vor Ort durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der PKW sowie das landwirtschaftliche Fahrzeuggespann waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand eine Gesamtschaden von ca. 21.000 EUR. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge, musste die K 20 für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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