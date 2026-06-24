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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Großbrand zwischen Neustrelitz und Peckatel

Neustrelitz (ots)

Ein Ödlandbrand breitet sich derzeit auf einem ehemaligen russischen Truppenübungsplatz kurz vor Neustrelitz aus Richtung Peckatel kommend auf mehr als 42 Hektar aus. Daher ist die B193 zwischen Peckatel und Neustrelitz aktuell durch die Polizei gesperrt. Der Brandbereich, bei dem zahlreiche Feuerwehren im Einsatz sind, wird von der Polizei vor unbefugtem Betreten gesichert. Das Krankenhaus wurde vorsorglich über den Brand informiert.

Mitarbeiter einer nahegelegenen Werkstatt für Behinderte wurden zur Sicherheit aus dem Umfeld gebracht. Ob weitere Maßnahmen notwendig sind und in welchem Umfang, muss die Entwicklung des Feuers zeigen. Das weitere Vorgehen wird eng mit Feuerwehr, Rettung und Munitionsbergungsdienst abgestimmt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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