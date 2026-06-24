Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei räuberische Diebstähle in Supermärkten - Pfefferspray spielte in beiden Fällen eine Rolle

Stralsund/ Barth (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2026, kam es in zwei Supermärkten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund zu räuberischen Diebstählen. In beiden Fällen spielte Pfefferspray beziehungsweise Tierabwehrspray eine Rolle.

Bereits gegen 10:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt nach Barth gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein 26-jähriger deutscher Tatverdächtiger, zwei Packungen Waschmittel zu entwenden. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete er zunächst in Richtung Ausgang. Dort wurde er offenbar von Mitarbeiterinnen des Marktes festgehalten. Der Tatverdächtige riss sich los. Erst als weitere Mitarbeiter und Zeugen zur Unterstützung hinzukamen, stellte er seinen Rucksack ab und holte die zuvor entwendeten Waren heraus.

Anschließend soll der Mann ein Pfefferspray gezogen und den anwesenden Mitarbeitern mit dessen Einsatz gedroht haben. Danach flüchtete er aus dem Geschäft. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung und weiteren Ermittlungen zum Einsatz.

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Sachverhalt in einem Supermarkt in der Stralsunder Tribseer Vorstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein 38-jähriger deutscher Tatverdächtiger Lebensmittel aus dem Markt. Im Kassenbereich wurde er von mehreren Mitarbeitern angesprochen. Als diese versuchten, ihn festzuhalten, ging der Mann weiter und drängte einen Mitarbeiter mit seinem Körper zur Seite.

Daraufhin kamen ein weiterer Mitarbeiter sowie eine Ladendetektivin hinzu. Im Vorraum des Marktes kam es anschließend zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Nach ersten Erkenntnissen setzte die Ladendetektivin dabei ein Tierabwehrspray ein, um die Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz des Sprays wurde zusätzlich eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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