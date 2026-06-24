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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Carlsberg (ots)

Am Dienstagmorgen (23.06.2026, zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr) kam es in der Gartenstraße in Carlsberg zu einem Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem geparkten grauen BMW zusammenstieß. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An der Beifahrertür des BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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