PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt bei Ruhestörung Mann mit verfassungsfeindlichem Tattoo fest

Stralsund (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch, dem 24. Juni 2026, gegen 00:40 Uhr, wurde die Stralsunder Polizei über eine Personengruppe auf einem Parkplatz im Heinrich-Heine-Ring informiert. Die Personengruppe soll durch lautes Rufen sowie das Abspielen lauter Musik die Nachtruhe gestört haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die etwa zehnköpfige Personengruppe vor Ort an und stellten die Ruhe wieder her. Im weiteren Verlauf löste sich die Gruppe auf.

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die eingesetzten Kräfte bei einem 29-jährigen Deutschen ein am linken Oberarm tätowiertes verfassungsfeindliches Symbol, das öffentlich sichtbar getragen wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:44

    POL-NB: Hubwagen nach Messeaufbau in Torgelow verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

    Torgelow (ots) - Der Polizei wurde am Dienstag (23.06.2026) der Diebstahl eines Hubwagens vom Gelände der Leistungsschau in Torgelow angezeigt. Der Hubwagen kam im Rahmen der Messeveranstaltung für Transport- und Verladearbeiten auf dem Veranstaltungsgelände zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Arbeitsgerät zuletzt am Freitag, dem 19.06.2026, gegen ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 19:55

    POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    BAB 20 Höhe Liepen (ots) - Am 23.06.2026 kam es gegen 15:50 Uhr auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage am Unfallort befuhren die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein Pkw Mercedes eines 87-jährigen Fahrzeugführers und ein Pkw Skoda eines 55-jährigen Fahrers die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin. Der Fahrer des Mercedes überholte auf Höhe Liepen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren