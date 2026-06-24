Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchversuch in Discounter - Kindereinkaufswagen entwendet

Grimmen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, dem 24.06.2026, wurde die Polizei gegen 02:30 Uhr über einen Einbruch in einen Discounter in der Stralsunder Straße in Grimmen informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Eingangsbereich des Marktes. Hierbei wurden die Glasschiebetür sowie weitere Zwischentüren beschädigt. Ein Eindringen in den eigentlichen Verkaufsraum gelang den Tätern nach derzeitigem Stand jedoch nicht.

Aus dem Vorflur des Marktes wurden vier Kindereinkaufswagen einschließlich der daran befestigten Fahnenstangen entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen unteren bis mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

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