Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei am Augustabad in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 24.06.2026 gegen 19:00 Uhr gingen bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere Notrufe über eine gegenwärtige Schlägerei mit ca. 10 Personen am Augustabad in Neubrandenburg ein. Daraufhin wurde wurden 5 Funkstreifenwagen der Polizei zum Einsatz gebracht. Am Einsatzort konnten noch ein 16-jähriger Deutscher und ein 19-Jähriger Deutscher als Tatbeteiligte festgestellt werden. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert und tätigten keine Angaben zum Tatgeschehen. Der 16-jährige wies leichte Verletzungen auf, welche durch den Rettungsdienst als nicht behandlungsbedürftig eingeschätzt wurden. Nach Zeugenaussagen flüchteten weitere Beteiligte der Schlägerei unerkannt noch vor dem Eintreffen der Polizei. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Im Verlauf weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass durch den 19-jährigen Heranwachsenden die Scheibe von einem geparkten PKW beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Während der der gesamten polizeilichen Maßnahme wurden die eingesetzten Beamten durch eine 15-jährige deutsche Jugendliche mehrfach verbal beleidigt. Auch hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sowohl der 16-Jährige als auch die 15-Jährige wurden dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg zugeführt und hier dann an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Befragung der Zeugen am Tatort erbrachte keine abschließende Darstellung des Tatgeschehens. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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