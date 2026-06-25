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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Kellerbrand in Stralsund (Grünhufe)

Stralsund (ots)

Am Mittwoch, dem 24.06.2026, gegen 23:20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand in der Helmuth-Graf-v.-Moltke-Straße in Stralsund informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es im Keller des Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr mussten zeitweise die Bewohner der betroffenen Hausaufgänge evakuiert werden. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Alle Wohneinheiten in dem Objekt sind weiterhin bewohnbar. Ein Anwohner verletzte sich leicht und wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus ärztlich behandelt. Zur Brandbekämpfung waren 22 Kameraden der FFW Stralsund und 12 Kameraden der BFW Stralsund eingesetzt. Des Weiteren wurden 3 Rettungswagen und 2 Notarztwagen alarmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu möglichen Verursachern geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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