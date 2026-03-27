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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Die Polizei warnt - Vermehrte Schockanrufe im Bereich Wolgast und Umgebung

Wolgast (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wolgast sind seit gestern (26.03.2026) vermehrt Schockanrufe gemeldet worden. Die bislang unbekannten Anrufer gaben sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte oder Familienangehörige aus und kontaktierten gezielt ältere Bürgerinnen.

In den Gesprächen gaben die Anrufer an, dass Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien und nun eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse. Ebenso wurde nach Bargeld und Wertsachen gefragt. In einem der Fälle nahmen sogar zwei Personen Kontakt auf, wobei sich eine Person als Familienangehöriger und die andere Person als Polizeibeamter ausgaben.

In allen Fällen wurde das Telefonat frühzeitig beendet, wodurch kein Schaden entstand.

Der Polizei ist bekannt, dass die Täter sehr perfide vorgehen können und die Mitteilungen hoch emotional und glaubhaft vermittelt werden. Mit den Schockanrufen wollen die Anrufer ihre Opfer gezielt zu unüberlegten und schnellen Handlungen verleiten. Wir warnen daher eindringlich:

   - Versuchen Sie, das angeblich betroffene Familienmitglied unter 
     der gewohnten Rufnummer zu kontaktieren.
   - Sprechen Sie nie über finanzielle Verhältnisse am Telefon.
   - Legen Sie am besten einfach auf.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Die Polizei wird Sie niemals anrufen und Geldforderungen an Sie 
     richten.
   - Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei.

Mehr Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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