Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 46-jährige Frau aus Ueckermünde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Ueckermünde (ots)

Die Polizei sucht nach einer 46-jährigen Frau aus Ueckermünde, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/4n7yskzs

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 46-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 46-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82 224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell