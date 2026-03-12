Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: 46-jährige Frau aus Ueckermünde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Ueckermünde (ots)
Die Polizei sucht nach einer 46-jährigen Frau aus Ueckermünde, welche unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/4n7yskzs
Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 46-Jährigen.
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 46-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82 224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
