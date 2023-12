Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahren unter Alkoholeinfluss - PKW alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren

PR Röbel (ots)

Am 30.11.2023 gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Biestorf und Malchow. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer eines Fiat den Ortsverbindungsweg aus Biestorf kommend in Richtung Malchow. Der Fahrzeugführer kam circa 250 Meter vor dem Ortseingang Malchow aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge zunächst seitlich mit einem Baum und daraufhin frontal mit einem weiteren Straßenbaum. Nach ersten Erkenntnissen des Rettungsdienstes vor Ort wurde der Fahrzeugführer infolge der Kollision schwerverletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der verletzte Fahrzeugführer ist deutscher Staatsbürger und hat seinen Wohnsitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 17-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Er nutzte das Fahrzeug seines Vaters und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den 17-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Der PKW war infolge der Unfallkollision nicht mehr fahrbereit und wird in eigener Zuständigkeit durch den Halter geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

