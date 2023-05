Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorsicht vor manipulierten Geldautomaten

Stralsund (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Die Kriminalpolizei in Stralsund hat am heutigen Tag, dem 25.05.2023, strafrechtliche Ermittlungen zum Verdacht von zwei manipulierten Geldautomaten der Deutschen Bank aufgenommen. Gegen 13:30 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund die Mitteilung darüber, dass es dem oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen gelungen ist, das Geld von mindestens zwei Geschädigten zu erlangen. Dabei manipulierten der oder die Unbekannten die beiden Automaten in Stralsund in der Weise, dass die Ausgabe des Geldes aus dem Automaten verhindert wurde. Dadurch ist ein gegenwärtiger Gesamtsachschaden von 150 Euro entstanden. Die beiden betroffenen Geräte wurden wiederinstandgesetzt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tatverdächtigen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details zur Begehungsweise bekannt gegeben werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang jedoch vor manipulierten Geldautomaten und mahnt zur Vorsicht beim Abheben von Bargeld: - Seien Sie vorsichtig mit Ihren Zahlungsdaten. Bewahren Sie Ihre Geldkarte und Ihre PIN nie gemeinsam auf. - Nutzen Sie Geldautomaten nicht, wenn Ihnen an dem Gerät etwas komisch vorkommt. Überprüfen Sie immer den Geldautomaten auf ungewöhnliche Verblendungen oder Leisten. Versuchen Sie leicht daran zu ziehen, oft sind diese nicht fest angebracht. - Achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, nicht von anderen beobachtet zu werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. - Schützen Sie die PIN-Eingabe immer mit Ihrer freien Hand über der die Zahlenfolge eingebenden Hand. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Abbuchungen auf Ihrem Konto. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort bei Ihrer Bank. - Bei dem Verdacht des Ausspähens Ihrer Kartendaten lassen Sie Ihre Karte bitte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf 116 116 sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell