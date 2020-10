POL-NB: Brand eines Wohnanhängers in Usedom (Stadt) (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 01.10.2020 wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern - Greifswald, um 02:07 Uhr, der Brand eines, auf einem Privatgrundstück in Usedom (Stadt) abgestellten, Wohnanhängers angezeigt. Die zum Brandort bestellten Einsatzkräfte des PR Heringsdorf und die 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Usedom (Stadt) und Stolpe stellten den Brand des benannten Wohnwagens in der Stolper Straße in voller Ausdehnung fest. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten konnte der unbewohnte Wohnwagen nicht gerettet werden, er brannte gänzlich aus. Die Besitz- und Eigentumsverhältnisse zum Anhänger sind aktuell unklar. Der Sachschaden wurde mit 5000 Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen ist eine technische Brandursache eher auszuschließen und vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790 oder jeder anderen Polizeidienststelle optional auch via Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Torsten Blauch Erster Kriminalhauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

