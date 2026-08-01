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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballtestspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Problemspiel eingestuft worden. Das Spiel besuchten 20.000 Zuschauer, darunter ca. 1000 Gästefans. Kurz vor Spielbeginn kam es im Ostseestadion auf der Osttribüne zu einem medizinischen Notfall, in dessen Folge die Partie 45 Minuten später angepfiffen wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 18:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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